Giornata speciale per l'Argentina: oggi, 9 luglio, ricorre infatti il Dia de la Independencia, la celebrazione dell'indipendenza della nazione arrivata il 9 luglio 1816 con il Congresso di Tucuman. L'Inter, sul proprio profilo Twitter, fa una dedica speciale per i tanti rappresentanti argentini in rosa e non solo per questo evento molto sentito dalla popolazione del Paese sudamericano.

¡Feliz día de la Independencia para todos los Nerazzurri de Argentina! 🇦🇷 pic.twitter.com/gOKJ4p3CBT — Inter (@Inter_es) July 9, 2023