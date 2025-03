Nel giorno del compleanno dell'Inter festeggia anche Kristjan Asllani. L'albanese spegne oggi spegne 23 candeline e riceve gli auguri del club nerazzurro: "Giocatore tecnico, abile in fase di impostazione e gestione del pallone, il centrocampista albanese è nato a Elbasan il 9 marzo 2002 e oggi festeggia il suo terzo compleanno in nerazzurro", viene ricordato nell'incipit del comunicato.

"Arrivato all'Inter nell'estate del 2022 - prosegue la nota -, finora Kristjan ha collezionato 85 presenze e 2 gol con la maglia nerazzurra, uno dei quali arrivato direttamente da calcio d'angolo nella partita giocata in questa stagione contro l'Udinese in Coppa Italia. Nel corso della sua esperienza con l'Inter Asllani ha vinto una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane, oltre allo straordinario Scudetto della passata stagione. In occasione del suo 23° compleanno Kristjan riceve i migliori auguri di tutta la famiglia interista!".