Unico acciaccato e grande assente dall'undici titolare schierato contro il City, Henrikh Mkhitaryan condivide sui social l'emozione di tornare a San Siro e la carica per la nuova stagione: "Che bella sensazione tornare in campo. La vittoria di ieri sera è stata fondamentale per iniziare bene la nuova stagione. Benvenuti a tutti i nuovi arrivati ​​nella nostra squadra, hanno fatto un ottimo lavoro in campo. E grazie a tutti i nostri tifosi che hanno tifato per noi in questa prima partita della stagione" ha scritto su Twitter dopo la vittoria di ieri col Monza.

Such a great feeling to be back on the pitch. Last night’s victory was essential to start well the new season. Welcome to all newcomers in our team, they did a great job on the pitch. And thanks to all our fans who cheered for us in this first match of the season! … pic.twitter.com/JzHGYMVdvW