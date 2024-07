L'Inter continua ad allenarsi con grande entusiasmo. Il ritiro dei nerazzurri prosegue all'insegna dell'intensità e qualche scatto social ritrae i protagonisti agli ordini di mister Inzaghi. "Plastic man" è l'espressione attribuita a Mkhitaryan, impegnato in un controllo palla in corsa. Poi lo sguardo attento e concentrato di Taremi, che si è messo in luce nel test contro il Lugano; infine i sorrisi di Carlos Augusto e Bisseck.