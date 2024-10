"La sfida è cominciata". Così Hernikh Mkhitaryan, esulta all'indomani della larga vittoria ottenuta in casa contro la Stella Rossa, avvisando le avversarie. La lunga corsa alla Champions, ufficialmente cominciata a Manchester, trova ieri il primo sprint dei Campioni d'Italia verso lo slancio in alto in una classifica che i nerazzurri, non si nascondono, vogliono scalare. "Forza Inter" conclude l'ex Roma, che al netto di qualche sbavatura, contro i serbi ieri sera ha imbastito una delle performance alla 'Mkhi' che ha rispolverato la qualità che di recente aveva eclissato.