Prime settimane nerazzurre per Henrikh Mkhitaryan, arrivato all'Inter dopo essersi svincolato dalla Roma e ancora alla ricerca della forma migliore in seguito all'infortunio accusato nella finale di Conference League. L'armeno continua a lavorare ad Appiano Gentile per farsi trovare al top della condizione per l'inizio del campionato: "Work in progress!", il messaggio affidato a Instagram.