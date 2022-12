Mondiale finito. Ma non per Marco Materazzi che all'indomani del triplice fischio di Qatar 2022 si gode ancora qualche ora in compagnia di vecchie conoscenze e amicizie. "Quando su Google scrivi: 'Numero 10'... Un onore leggende" scrive nella didascalia sotto una foto che lo ritrae sorridente tra il divin codino Roberto Baggio e il divin piedino Ronaldinho dall'altro.