Momento amarcord sul profilo Instagram di Marco Materazzi, che ha riportato la sua mente al 22 giugno di 16 anni fa quando, dopo aver preso il posto di Alessandro Nesta, risultò decisivo segnando il gol che spalancò la strada verso la vittoria dell'Italia sulla Repubblica Ceca, nella terza gara del girone del Mondiale in terra tedesca. "16 anni fa, in quel mondiale 2006, iniziava per me un sogno nel sogno. Un sogno diventato poi realtà", ha scritto Matrix postando la foto del suo stacco imperioso.