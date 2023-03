Tappa in Nba per Marco Materazzi durante la trasferta newyorchese assieme all'Inter. L'ex difensore nerazzurro ha infatti avuto modo di scambiare la casacca con R.J. Barrett, stella dei New York Knicks. Lo scatto è stato immortalato e postato sui profili social della franchigia newyorchese, per la felicità di Matrix, noto appassionato di baasket.