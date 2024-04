"Nel mondo del calcio i numeri sono fondamentali, sacri, sempre sotto gli occhi di tutti. Così dovrebbero essere anche i numeri relativi al cambiamento climatico e alla crisi della biodiversità, che spesso invece passano inosservati. Per questo prende vita l’iniziativa 'TH3 EXT1NCTION NUMB3RS'". Così Marco Materazzi, in trepidazione per il derby di questa sera che potrebbe valere lo scudetto e la seconda stella con cinque giornate d'anticipo, pone l'attenzione sull'importantissimo tema, sposato anche dall'Inter in occasione della Giornata Mondiale della Terra, della sensibilizzare sulla crisi climatica e di biodiversità.

"Il 22 aprile, in occasione dell’Earth Day, la Giornata della Terra, WWF e Inter hanno fatto squadra per far scendere in campo i dati che mostrano lo stato drammatico in cui si trova il Pianeta, associandoli ai numeri di maglia dei calciatori. L’obiettivo? Creare consapevolezza e sensibilizzare le persone sull’urgenza della salvaguardia dell’ecosistema e della protezione di habitat e specie. Compresa quella umana" si legge nel post Instagram pubblicato dall'ex numero 23 dell'Inter che posa, non a caso, con la maglia numero 23, stesso numero di maglia di Nicolò Barella che nella 'denuncia' dell'Inter si lega ai 23 miliardi di dollari prodotti dal commercio illegale di fauna.