L'Inter fa sentire la sua vicinanza a Domenico Berardi, esterno del Sassuolo che sta vivendo ore difficili a causa della lesione completa del tendine d’Achille della gamba destra accusata ieri nel match salvezza contro il Verona, appena dopo il suo rientro in campo. "Forza Domenico Berardi, ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide", il messaggio che si legge sul profilo X del club milanese.

Forza Domenico #Berardi, ti aspettiamo in campo per altre grandi sfide https://t.co/v37j5ette5 — Inter (@Inter) March 4, 2024