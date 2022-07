Come un secondo-primo giorno di scuola, Romelu Lukaku nella giornata di oggi ha fatto ritorno in quell'Appiano Gentile tanto caro. Un ritorno finalmente concretizzatosi al meglio. Accoglienza piena d'emozioni per Big Rom che ha ritrovato pure il migliore dei suoi complici, ovvero Lautaro Martinez. Partire per ricominciare diceva una canzone, e Lukaku e l'Inter "ricominciano da dove si erano lasciati" come recita il tweet del club nerazzurro: con due bei gol in partitella, uno al termine di una bella percussione e l'altro dal dischetto.