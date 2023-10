Prima di rispondere alla convocazione del ct francese Didier Deschamps, ieri Benjamin Pavard ha sfruttato il suo giorno libero per andare a vedere dal vivo Lens-Lille, tifando ovviamente per la squadra ospite. "Mi sono presentato qui allo stadio per vedere il derby - ha raccontato l'interista ai canali ufficiali del LOSC -. Ho avuto la possibilità di disputarne uno da giocatore, al mio debutto. E' sempre un piacere venire a vedere la mia squadra del cuore. E' finita in pareggio, spero in una vittoria al ritorno, e magari riuscirò a essere allo stadio. Guardo veramente ogni partita, continuate così".

Benjamin Pavard était présent hier pour soutenir les Dogues avant de rejoindre l'@equipedefrance 🫶



Bonne chance avec les Bleus @BenPavard28 pic.twitter.com/GFY4HVHNun — LOSC (@losclive) October 9, 2023