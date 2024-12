Non ha segnato, ma ha lottato tantissimo da vero capitano. Lautaro Martinez protagonista (non sul tabellino) di un'ottima prova nella grande affermazione nerazzurra all'Olimpico contro la Lazio: "Partita di grande livello", ha evidenziato il Toro su Instagram. I movimenti dell'argentino, come quelli del compagno di reparto Thuram, hanno permesso più volte ai centrocampisti e agli esterni di incunearsi con grande facilità nelle maglie difensive laziali.