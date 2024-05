Ieri sera è arrivato un importante riconoscimento personale per Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro, che alla Scuola Militare Teulié di Milano si è aggiudicato il 'Premio Gentleman Fair Play 2023/24', ha voluto ringraziare tutti i votanti con un post su Instagram: "Grazie mille a tutte le persone che mi hanno votato. È un grande onore per me ricevere questo premio", il commento social del Toro che accompagna una sua foto con il trofeo in mano.