Dopo l'analisi fatta alle varie emittenti televisive, il capitano dell'Inter Lautaro Martinez rincara il suo mea culpa per la brutta gara giocata ieri in Spagna dalla sua Inter: "Sappiamo di non aver giocato una partita al nostro livello, l’importante è non avere perso". Poi avvisa i compagni con una promessa ai tifosi: "Ora dobbiamo recuperare, lavorare tanto per continuare a migliorarci individualmente e come squadra".