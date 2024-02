"Un’altra importantissima vittoria in trasferta, dobbiamo continuare su questa strada verso il nostro obiettivo". Comincia così il post pubblicato da Lautaro Martinez su Instagram dopo la doppietta di Lecce che gli permette di arrivare quota 101 gol in Serie A con la maglia dell'Inter: "Sono felicissimo di aver raggiunto un altro traguardo personale così importante con questa gloriosa maglia 101 goal, grazie a tutti per avermi sempre sostenuto", chiosa il Toro.