Protagonista oggi di una prova non molto positiva, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martinez esulta sui social per il successo ottenuto dalla sua Argentina contro il Messico: “Il risultato che volevamo - si legge nel post su Instagram -. Adesso bisogna riposare e pensare a quello che sta per succedere. Positivo, mi fido di questo gruppo, di questa squadra”.