L'Inter si gode il ritorno in nerazzurro di Marko Arnautovic. Solo pochi minuti in campo ieri contro il Monza, ma sufficienti per mettere a referto un assist e diverse giocate che hanno convinto pubblico e critica. E oggi il club cavalca l'onda con un divertente video in cui l'attaccante indossa con uno schiocco di dita la maglia nerazzurra, commentando "Il nerazzurro gli dona proprio".