Auspicio speciale quello fatto da Qatar Airways all'Inter di Simone Inzaghi, impegnata questa sera nella gara d'andata degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord. "Buona fortuna per stasera" si legge nel Tweet pubblicato dalla società della compagnia aerea di bandiera del Qatar, sponsor ufficiale del club campione d'Italia. "Pronti per una partita di prima classe" si legge ancora nell'in bocca al lupo dei qatarioti.