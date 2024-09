Nonostante i due gol concessi, come era già successo in questo campionato a Genova e nel derby, nel pomeriggio l'Inter è riuscita a portare a casa l'intera posta in palio da Udine. Un 3-2 imposto all'Udinese che fa felice pure Francesco Acerbi, che oggi guidava il terzetto difensivo composto da Yann Bisseck e Alessandro Bastoni davanti a Yann Sommer: "+3!", ha scritto l'ex Lazio sui suoi profili social.