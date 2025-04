L'Inter festeggia Alessandro Bastoni che oggi, all'indomani della vittoria sul Cagliari, compie 26 anni. "Arrivato nell’estate del 2019, ha registrato stagione dopo stagione una crescita costante che lo ha portato a diventare una colonna portante della squadra di Simone Inzaghi", esordisce il club nerazzurro.

"Qualità, carisma e determinazione: sono queste le caratteristiche principali che mette al servizio del gruppo - prosegue la nota -. Con 246 presenze e 5 gol, ha scritto pagine indimenticabili in nerazzurro. Una storia che lo ha visto trionfare insieme ai suoi compagni in ben sette occasioni: due Scudetti, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane. In questa stagione ha collezionato complessivamente 45 presenze, impreziosite dalla rete messa a segno nella gara d’andata contro il Cagliari. Ad Alessandro gli auguri di tutta la famiglia interista!".