Marco Materazzi e l'amore per Samuel Eto'o. L'ex difensore nerazzurro non ha perso occasione per manifestare sui social ancora una volta il forte legame che lo lega all'ex attaccante camerunense.

Questa volta lo fa a 13 anni esatti di distanza dal suo arrivo in nerazzurro, complice lo scambio con Ibrahimovic più 69 milioni di euro tra Inter e Barcellona: Matrix ha ripostato nelle storie il post Instagram de La Gazzetta dello Sport taggando Eto'o con due cuori nerazzurri.