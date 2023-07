La rottura totale tra l'Inter e Romelu Lukaku trova conferma anche sui social. Tra gli 84 profili seguiti dal club nerazzurro su Instagram, infatti, non figura più quello di Big Rom, protagonista nelle ultime ore delle voci che lo vogliono in trattativa (ora non più) segreta con la Juventus. Un'ulteriore conferma che l'attaccante belga rappresenta ormai un capitolo chiuso per il Biscione.