Henrikh Mkhitaryan definisce i tre punti conquistati dall'Inter grazie al 2-1 imposto all'Udinese 'very crucial'. Una vittoria 'molto importante', secondo il centrocampista armeno, anche per come è arrivata, visto che dopo un primo tempo dominato e chiuso in vantaggio di due gol, i campioni d'Italia sono stati costretti a rintuzzare con Yann Sommer il tentativo di rimonta nel finale dei friulani, rinvigoriti dalla rete del 2-1 di Oumar Solet.