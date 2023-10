È ancora alta la dose di adrenalina di Marcus Thuram, MVP indiscusso di Inter-Roma nella notte che ha eclissato l'ex Lukaku. L'attaccante nerazzurro continua la sessione di post social anche nel day after di San Siro, proponendo un video-riassunto della sue giocate sulle note di 'Never Gone Lose' di Future, noto rapper di Atlanta. Ad accompagnare il contenuto pubblicato su Instagram c'è una sola parola: "Andiamo!".