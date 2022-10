Di nuovo insieme, ma non su un campo da calcio. In abiti casual, Lautaro Martinez e Achraf Hakimi, ex compagni all'Inter nella stagione 2020-21 culminata con lo scudetto numero 19 della storia nerazzurra, si sono riabbracciati nelle scorse ore a Milano. "Che piacere vederti", ha scritto l'argentino postando su Instagram la foto che lo ritrae in posa con il laterale marocchino del PSG. Che poi ha ricambiato il saluto pubblico del Toro.