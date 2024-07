Sabato sera, al Manuzzi di Cesena, l'Inter giocherà la prima amichevole pre-stagionale davanti ai propri tifosi dopo aver disputato a porte chiuse in quel della Pinetina i test con Lugano e Pergolettese. Un appuntamento da non perdere per il pubblico di fede nerazzurra, come sottolineato da Carlos Augusto in un video pubblicato sul profilo X del club milanese: "Manca poco, è un orgoglio affrontare una grande squadra e incontrare degli amici. Forza Inter", le parole del brasiliano.

