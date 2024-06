Puntuali come sempre sono arrivati i complimenti social dell'Inter al Venezia, la terza squadra promossa in Serie A dopo Parma e Como. "Complimenti per la promozione, vi aspettiamo la prossima stagione in Serie A", il messaggio del club nerazzurro.

Complimenti per la promozione @VeneziaFC_IT

Vi aspettiamo la prossima stagione in @SerieA — Inter ⭐⭐ (@Inter) June 2, 2024