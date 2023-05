A un anno dalla retrocessione in cadetteria, risorge istantaneamente il Genoa guidato da Alberto Gilardino. La truppa rossoblu festeggia il ritorno in Serie A con due turni d'anticipo dopo aver vinto oggi 2-1 contro l'Ascoli. Sono arrivati subito dopo il triplice fischio della gara del Ferraris anche i complimenti dell'Inter, con un tweet: "I nostri complimenti ai Rossoblù per la promozione".

I nostri complimenti ai Rossoblù per la promozione



@GenoaCFC bentornato in Serie A — Inter (@Inter) May 6, 2023