Da quando ha smesso di giocare non si è mai messo da parte, continuando a calcare i campi soprattutto dei settori giovanili. Samir Handanovic compie quest'oggi 40 anni e l'Inter lo festeggia così: "Traguardo importante per Samir Handanovic. L'ex portiere e capitano nerazzurro che ha vestito la maglia dell'Inter per più di una decade, oggi festeggia il suo 40esimo compleanno essendo nato il 14 luglio del 1984 a Lubiana. Dieci anni in maglia nerazzurra durante i quali Samir ha collezionato 455 presenze, raggiungendo Ivan Cordoba in decima posizione nella classifica delle presenze all-time del Club: 455 partite in cui è riuscito a mantenere la porta inviolata in 166 occasioni. Affidabilità, leadership e grande tecnica sono le caratteristiche che lo hanno contraddistinto in nerazzurro e grazie alle quali è stato determinante nella conquista di 1 Scudetto, 2 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italiane. A Samir i migliori auguri da parte del Club e di tutti i tifosi".