Attraverso i propri social, l'esterno nerazzurro Robin Gosens commenta così la finale di Coppa Italia vinta ieri in rimonta contro la Fiorentina: "E alla fine noi giochiamo a calcio per vincere. Un altro trofeo, un altro ricordo che conserverò per sempre. Non abbiamo ancora finito, ma godiamoci questo nella sua interezza", ha concluso il tedesco.