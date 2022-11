"Next round. Complimenti a tutti". E' il commento pubblicato questa mattina sui social da Robin Gosens all'indomani della sconfitta indolore per 2-0 rimediata contro il Bayern Monaco, in attesa di scoprire il 7 novembre chi sarà la rivale dei nerazzurri agli ottavi di finale di Champions League. Da capire se tra qualche mese proprio l'esterno tedesco, partito ieri titolare all'Allianz Arena, farà parte ancora della rosa di Inzaghi oppure no.