Anche Olivier Giroud si unisce alla battaglia di Henrikh Mkhitaryan a proposito della richiesta di scarcerazione di Ruben Vardanyan e di altri detenuti armeni in Azerbaigian. L'attaccante francese ha retwittato l'appello del centrocampista nerazzurro che gli ha rivolto i ringraziamenti pubblici: "C'è una sola squadra nel calcio quando si tratta di umanità. Grazie Olivier" si legge nel tweet dell'interista.

There is just one team in football when it comes to humanity Thank you @_OlivierGiroud_ https://t.co/pDYNKCzFty