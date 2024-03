Si dice che il talento riconosca il talento. Forse è per questo motivo che Alejandro Garnacho si è congratulato con il compagno di Nazionale Valentin Carboni per il suo esordio con l'Argentina campione del mondo avvenuto nella notte italiana contro la Costa Rica: "Que crack amigo", il messaggio inviato su Instagram dal classe 2004 del Manchester United al al fantasista dell'Inter in prestito al Monza.