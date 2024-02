Marcus Thuram ieri non era a disposizione di Simone Inzaghi per la sfida contro l’Atalanta. L’attaccante francese sta smaltendo qualche piccolo acciacco fisico e l’allenatore ha preferito non rischiarlo contro la Dea. Ieri Tikus era comunque a San Siro, dove ha assistito al match assieme ad altri due infortunati, Juan Cuadrado e Hakan Calhanoglu.

Le telecamere hanno immortalato la reazione in diretta del calciatore al gol di Lautaro Martinez, che ha fatto saltare in molti dalla sedia per la bellezza del gesto tecnico. Ecco il post diffuso dalla Serie A sui propri social: