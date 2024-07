Vittoria in rimonta per 2-1 quella ottenuta ieri dall'Olanda di Ronald Koeman che ha ribaltato lo 0-1 iniziale che aveva messo apparentemente in discesa la strada per la Nazionale capitanata da Hakan Calhanoglu e si è portata in semifinale degli Europei. De Vrij segna il gol del pareggio, Dumfries serve l'assist della ribalta. A fine partita l'esterno olandese dell'Inter ha celebrato la vittoria anche sui social: "Abbiamo combattuto, abbiamo creduto e l'abbiamo conquistato: avanti verso il prossimo round" si legge nel post Instagram pubblicato dall'ex PSV.