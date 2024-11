Denzel Dumfries e l'Inter proseguiranno insieme fino al 2028. Dopo l'annuncio della firma sul prolungamento del contratto che lega l'olandese alla Beneamata (LEGGI QUI), arriva anche la conferma da Viale della Liberazione con un piccolo 'spoiler'. Indizio inequivocabile quello postato dai campioni d'Italia attraverso i social, dove è comparso da qualche minuto il video di un 'mister X' in vestito gessato che fa 'irruzione' nella sala Trofei del The Corner, dove normalmente vengono lanciate le ufficialità, sulle note di una nota canzone ai tifosi del Biscione per un'iconica storia risalente allo scorso capodanno pubblicata da un inedito scatenato Denzel Dumfries.