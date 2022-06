Denzel Dumfries avrà l'onore nella giornata di domani di giocare con la propria nazionale a Rotterdam, città che gli ha dato i natali. "Dove tutto è iniziato, fiero del mio percorso", ha scritto l'esterno nerazzurro sui social network. Avversaria dell'Olanda sarà la Polonia.

Where it all started, proud of my roots! pic.twitter.com/CEmDQh7nLp