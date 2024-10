Federico Dimarco per Marcus Thuram e l'Inter sbanca lo stadio Wankdor di Berna, battendo 1-0 lo Young Boys al fotofinish. Per la gioia di tutti i tifosi nerazzurri sparsi per il mondo, compreso l'ex presidente Steven Zhang, che per celebrare il momento si è inventato un hashtag #DiMarcus. Un titolo che riassume l'ultima azione decisiva: dopo il tacco prezioso di Lautaro, il cross chirurgico di Dimash per la zampata di Tikus che vale tre punti d'oro.