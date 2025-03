Due gol, tre punti e un +3 in classifica sul Napoli di Conte che vale uno stacco, il primo vero della stagione, che può voler dire qualcosa. Può, appunto... perché il solco scavato ieri dalla squadra di Simone Inzaghi in casa dell'Atalanta di Gasperini è solo il potenziale passo spartiacque di una seconda parte di stagione tutta da scrivere. Il balzo in avanti fatto con il successo del Gewiss Stadium dice tanto ma non mette in ghiaccio nulla, lo sa bene Federico Dimarco, ai box dal match di Napoli, gara abbandonata a inizio secondo tempo dopo un meraviglioso sinistro inflitto ai danni di Meret che aveva sbloccato il risultato al 22esimo.

L'esterno di Simone Inzaghi, trepidante e concitato da dietro lo schermo attraverso il quale ha guardato la partita giocata dai compagni in quel di Bergamo, a fine match e a tre punti conquistati manda un monito ai suoi compagni: "Calma assoluta". Un diktat quello di Dimash, in vista di una parte di stagione in cui è necessario mantenere saldi i nervi, che va seguito alla lettera.

