A sei anni di distanza dall'ultimo gol, l'acuto di Stefan de Vrij è stato fondamentale per l'Olanda, che ha trovato il pari prima del sorpasso definitivo sulla Turchia che ha portato gli oranje in semifinale: "Una notte da ricordare, il sogno continua", ha scritto sui social il difensore dell'Inter al termine della partita. Ora la sfida contro l'Inghilterra per sognare l'atto conclusivo degli Europei.

A night to remember The dream continues!!! @OnsOranje pic.twitter.com/c8sfUVkF7x — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) July 7, 2024