Nuova maglia da titolare e gioia del gol per Stefan de Vrij, tra i protagonisti del poker nerazzurro in quel di Lecce. Il difensore olandese, autore dell'incornata del 4-0 del Via del Mare, festeggia l'ultimo successo nerazzurro su X: "Un altro passo importante verso i nostri obiettivi", recita il post.

Un altro passo importante verso i nostri obiettivi @Inter pic.twitter.com/ghnGVsus9G — Stefan de Vrij (@Stefandevrij) February 25, 2024