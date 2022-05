Non sono ancora finiti brio, orgoglio e soprattutto felicità per la vittoria dell'ottava Coppa Italia della storia dell'Inter per i nerazzurri. Felicità che Danilo D'Ambrosio non può che condividere con i tifosi, e i primi grandi supporters del 33 nerazzurro sono proprio i piccoli Leo e Ludo, i due figlioletti tifosissimi della Beneamata e sempre al fianco del papà. "La felicità è autentica solo se condivisa" si legge nel post pubblicato su Instagram da Danilone a corredo di un paio di foto che lo ritraggono con i due bimbi e la moglie. "Grazie per essere sempre al mio fianco" conclude.