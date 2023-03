"Dopo 12 anni abbiamo riportato l’Inter ai quarti dì finale di Champions League. Soddisfazione, orgoglio si continúa a lavorare per arrivare il più in alto possibile. Grazie a tutti tifosi per il supporto di sempre. Tutti insieme". E' questo il commento di capitan Lautaro dopo lo 0-0 del Do Dragao contro il Porto che ha permesso all'Inter di tornare ai quarti di finale di Champions League dopo 12 anni, in virtù dell'1-0 maturato all'andata a San Siro.