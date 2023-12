"Sono ancora sotto shock per quello che ho visto. Condanno l'attacco al signor Halil Umut Meler. Tali eventi appaiono come un colpo non solo per un arbitro, ma anche per le fondamenta dell’umanità". E' il messaggio di Hakan Calhanoglu, attraverso i social network, dopo l'aggressione subita dal direttore di gara da parte del presidente dell'Ankaragücü, Faruk Koca, durante la gara con il Rizespor, finita 1-1.

La Federazione turca ha sospeso tutti i campionati a seguito dell'accaduto.