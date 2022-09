Hakan Calhanoglu "rompe il silenzio" sui social all'indomani della sconfitta rimediata dall'Inter a Udine. Il centrocampista turco, assente ieri per infortunio, ha postato una storia sul suo profilo Instagram che raffigura una frase scolpita alla Pinetina: “La squadra non sono io, non sei tu. La squadra siamo noi. Noi speriamo. Noi vogliamo”. Un messaggio chiaro e diretto alla squadra e a tutto l'ambiente nerazzurro dopo un avvio di stagione difficile.