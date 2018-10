L'Inter sbanca il Phillips Stadion di Eindhoven. Il 2-1 in rimonta sul Psv di Mark van Bommel è frutto di una prova di carattere degli uomini di Spalletti. Per il tecnico, uno degli assi della manica da giocarsi nel finale è stato Borja Valero, entrato negli ultimi minuti per gestire il vantaggio. E su Instagram, lo spagnolo mostra tutto l'entusiasmo per il successo. "Grande partita ragazzi! Torniamo a casa con i 3 punti". Una vittoria che, come sottolinea Borja, proietta i nerazzurri in vetta al girone B.

Federico Rana

