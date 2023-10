"Venire in Italia è sempre bello". Parola di Primoz Roglic, ciclista ed ex saltatore con gli sci sloveno che corre per il team Jumbo-Visma e che al momento sta preparando il giro di Lombardia che ne ha approfittato per fare una visita speciale ad un amico speciale. "Grazie Nicolò" aggiunge il ciclista nella didascalia a corredo di una foto pubblicata su Instagram che lo ritrae sorridente a fianco di Nicolò Barella che commenta prontamente il post con tanto di supporto e ringraziamento speciale: "Gremo Rogla! Grazie a te campione".