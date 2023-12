Primo figlio per Emil Audero e per la compagna Federica Boccardo. Ieri è nato il primogenito del portiere dell’Inter, come ufficializzato dalla stessa neo mamma sui propri social: “6.12.23. 9 mesi silenziosi... 9 mesi interminabili, lunghi e frenetici. L'ultimo regalo che ci ha dato Genova. Il primo regalo che mi ha fatto Milano. Benvenuto cucciolo di mamma e papà”, si legge.